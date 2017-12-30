الجزائر أبهرتنا وسنعود إليها بعد شهرين

قال الرحالان عادل العدواني من الكويت وعبد المجيد سعيد القحطاني من السعودية لـ”النهار أون لاين”، أنهما انبهرا بالجزائر.

وعن فكرة “إبن فطوطة”، كشفا أنهما أطلقا الإسم على القناة التي استوحيها من حصة فوازير رمضان للفنان سمير غانم.

وعن الفكرة قالا إنهما التقيا في جورجيا منذ عامين واتفقا على تجسيد الفكرة.

وفيما يخص أحسن بلد زاراه قال الرحالان أنه وبدون مجاملة الجزائر.

لأنهما وجدا التنوع في الطبيعة، والبشاشة في وجوه الجزائريين، وكل التسهيلات من خلال الرحلة.

كما وجدا الأمن والأمان في كل الولايات التي زارها، من العاصمة إلى تلمسان، وهران، الطارف، عنابة ،تيزي وزو، البليدة.

وفيما يخص المسافة التي قطعاها خلال الـ18 يوما التي قضوها بالجزائر، قالا إنها فاقت الـ 50 ألف كيلومتر.