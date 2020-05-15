أفادت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات الناشئة، أن الجزائر أصبحت من أوائل الدول الإفريقية التي تعتمد على التمويل التشاركي.

وأشار بيان للوزارة المنتدبة، أنه تم اعتماد هيكل مستشار في التمويل التشاركي في مشروع قانون المالية التكميلي 2020، حسب نفس المصدر.

وأضاف البيان أن الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الناشئة، ياسين وليد، قد نظم لقاء بتقنية التحاضر عن بعد، حضره كل من رئيس لجنة مراقبة وتنظيم متعاملي البورصة عبد الحكيم براح والمدير العام لبورصة الجزائر يزيد بن موهوب.

وأشار نفس البيان، أنه تم الاتفاق على ورقة طريق مع رئيس لجنة مراقبة وتنظيم متعاملي البورصة للتعاون و وضع إطار قانوني ينظم نشاط و شروط الولوج الى نشاط مستشار في التمويل التشاركي و كذا ميكانزمات عمله.