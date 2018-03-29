صنّفت شركة “Kaspersky” المتخصّصة بأمن الإنترنت، الجزائر من ضمن أكثر الدول العربية تعرّضا لهجمات إلكترونية .

حيث تظهر الخريطة التفاعلية لذات الشّركة ارتفاع نسبة الهجمات بالنسبة لثلاث دول عربية، هي الجزائر، الإمارات والسعودية .

إذ ارتفعت نسبة الهجمات الإلكترونية التي تعرّضت لها السعودية بنسبة 7% في الربع الأخير من 2017

والتي استهدفت بمعظمها مؤسسات حكومية.

أما بالنسبة للإمارات فتم إحباط 615 هجمة إلكترونية من قبل هيئة تنظيم الاتصالات “TRA”. .

وبالنسبة للجزائر، فقد سبق وصنفتها شركة “Kaspersky” كأكثر بلد مهدد سيبرانيا حول العالم بنسبة هجمات طالت 44% من المستخدمين.