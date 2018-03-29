صنّفت شركة “Kaspersky” المتخصّصة بأمن الإنترنت، الجزائر من ضمن أكثر الدول العربية تعرّضا لهجمات إلكترونية .
حيث تظهر الخريطة التفاعلية لذات الشّركة ارتفاع نسبة الهجمات بالنسبة لثلاث دول عربية، هي الجزائر، الإمارات والسعودية .
إذ ارتفعت نسبة الهجمات الإلكترونية التي تعرّضت لها السعودية بنسبة 7% في الربع الأخير من 2017
والتي استهدفت بمعظمها مؤسسات حكومية.
أما بالنسبة للإمارات فتم إحباط 615 هجمة إلكترونية من قبل هيئة تنظيم الاتصالات “TRA”. .
وبالنسبة للجزائر، فقد سبق وصنفتها شركة “Kaspersky” كأكثر بلد مهدد سيبرانيا حول العالم بنسبة هجمات طالت 44% من المستخدمين.
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