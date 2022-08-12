الجزائر: أكثر من 47 مليون مشتركا في الهاتف النقال و 5.2 مليون في الثابت

بلغ عدد المشتركين في شبكات الهاتف الثابت “سلكية ولاسلكية” في الجزائر عند نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية 5.2 مليون مشتركا. مقابل 4.82 مليون خلال نفس الفترة من سنة 2021. أي بزيادة قدرها 7.83 بالمائة.

و حسبما كشف عنه آخر تقرير لسلطة ضبط البريد والإتصالات الإلكترونية، فإن 4.75 مليون مشتركا من مجموع 5.2 مليون مشتركا في شبكات الهاتف الثابت في الثلاثي الأول من السنة الجارية. هم مشتركون مقيمون و447.436 آخرين هم مشتركون مهنيون.

كما كشفت الحصيلة أن نسبة المشتركين المقيمين في شبكات الهاتف الثابت السلكية قد بلغت مع نهاية شهر مارس الماضي 91.40 بالمائة من إجمالي مشتركي الهاتف الثابت. مقابل 8,60 في المائة من المشتركين المهنيين.

وقد تضاعف عدد المشتركين في شبكة الألياف البصرية حيث انتقل من 92.937 مشتركا عند نهاية الثلاثي الأول من سنة 2021. إلى 216.900 مشتركا عند نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية.

وعرفت نسبة الاتصال بشبكات الهاتف الثابت ارتفاعا طفيفا حيث بلغت 11,80 بالمائة عند نهاية الثلاثي الأول من سنة 2022. مقابل 10.96 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وبلغت حركة المكالمات في شبكات الهاتف الثابت حسب الوجهة حجما قدره 377 مليون دقيقة خلال الثلاثي الأول من سنة 2022. أي بانخفاض قدره 8.05 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية “409,89 مليون دقيقة”.

وبخصوص نسبة الأسر المتصلة بالخط الثابت، أفاد ذات المصدر أنها عرفت ارتفاعا بلغ 70,81 بالمائة في الثلاثي الأول من سنة 2022. مقابل 65,79 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2021.

هاتف نقال: أكثر من 47 مليون مشترك خلال الثلاثي الأول من 2022 في الجزائر

كما كشف آخر تقرير لسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية عن تسجيل 47,67 مليون مشتركا نشط في الهاتف النقال بالجزائر خلال الثلاثي الأول من عام 2022. مقابل 46,04 مليون مشتركا في الثلاثي الأول من السنة الماضية. أي بزيادة بلغت نسبتها 3,35 بالمائة.

وأوضح المصدر نفسه أنه من بين 47,67 مليون مشتركا نشط، هناك 42,68 مليون مشتركا في شبكة الجيل الثالث والرابع. أي 89,54 بالمائة. مقابل 4,98 مليون مشترك في شبكة “جي أس أم” أي 10,46 بالمائة.

أما معدل إنتشار شبكة الهاتف المحمول، فقد سجل زيادة قدرها 3,5 بالمائة بين الثلاثي الأول من عام 2021. والثلاثي الأول من عام 2022 (108,15 بالمائة).

وأوضحت الوثيقة ذاتها أن هذه الزيادة مردها لاسيما الزيادة الطفيفة في سوق الهاتف المحمول.

في ذات السياق، بلغ حجم حركة الرسائل القصيرة المستعملة في شبكات الهاتف المحمول. 2483 مليون رسالة نصية، أي بزيادة قدرها 11,30 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

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