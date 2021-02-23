الجزائر أكدت منذ زمن حل مشكلة شرعية القيادة وزيارة مرتقبة لأعضاء السلطة التنفيذية الليبية

الوطني
  • -
  • 0
الجزائر أكدت منذ زمن حل مشكلة شرعية القيادة وزيارة مرتقبة لأعضاء السلطة التنفيذية الليبية
بقلم أسماء.ع

أكد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، أن رئيس الجمهورية، حث منذ البداية على ضرورة حل مشكلة شرعية القيادة في ليبيا.

وأضاف بوقدوم “أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي حددوا في نوفمبر الماضي بجنيف، 24 ديسمبر 2021 لاجراء انتخابات عامة”.

وتابع في حوار لفرانس24،”إذا فإن توجيهات رئيس الجمهورية التي قدمها للأطراف الليبية منذ زمن هي التي تمت المصادقة عليها بالنهاية”.

وقال رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أن “هناك زيارة مرتقبة لأعضاء السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا إلى الجزائر”.

وأشار المتحدث،أنه تلقى بهذا الشأن، اتصالا هاتفيا من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية،عبد الحميد الدبيبة،وموسى الكوني نائب رئيس المجلس الرئاسي.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=963239

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com