الجزائر أمام محكمة العدل الدولية.. ممارسات الصهاينة في فلسطين انتهاك للقانون الدولي

ألقت الجزائر، اليوم الثلاثاء، عرضها الشفهي، أمام محكمة العدل الدولية بخصوص القضية الفلسطينية.

وأكد ممثل الجزائر أمام محكمة العدل الدولية، أن إسرائيل تعمل على منع أي فرصة لإنشاء دولة فلسطين.

وقال ممثل الجزائر، إن الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة انتهاك واضح للقانون الدولي. مشيرا إلى أن إسرائيل تعمدت تهجير الفلسطينيين واستولت على أراضيهم. مضيفا أن “هناك أكثر من 30 ألف قتيل في غزة والأحياء يعانون ظروفا معيشية كارثية”.

وأشار ممثل الجزائر إلى أن الاحتلال المستمر للأراضي الفلسطينية هو الذي أدى إلى تفاقم الأوضاع. موضحا أن سياساته لها تداعيات قانونية تؤثر على الأمم المتحدة وكافة الدول.

وطالبت الجزائر المحكمة بالإسراع في إصدار رأي استشاري يمهد لأفق سياسي. “ولا يحق للاحتلال الصهيوني ممارسة سيادته على الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأكد ممثل الجزائر، أن سياسة الأمر الواقع التي يفرضها الاحتلال الصهيوني لا تقوم على أسس قانونية أو شرعية. تابعا “هناك مذبحة وإبادة جماعية محتملة إذا أقدم الاحتلال الصهيوني على اجتياح مدينة رفح”.