الجزائر-أنغولا.. هذه آراء الجزائريين

يبدأ المنتخب الجزائري، اليوم الاثنين، مشواره في كأس الأمم الإفريقية، وهذا على الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي. وسيلعب الخضر ضد المنتخب الأنغولي على ملعب “السلام” برسم الجولة الأولى من المجموعة الرابعة.

وشد محاربو الصحراء الرحال إلى كوت ديفوار بحثًا عن لقبهم القاري الثالث. بينما يسعى فريق الغزلان السوداء إلى تخطي دور المجموعات للمرة الأولى منذ 2010.

ولمعرفة آراء المواطنين، حول نتيجة مباراة اليوم للمنتخب الجزائري، تنقل طاقم النهار، إلى شوارع العاصمة. أين وقف على التفاؤل الكبير للجزائريين بفوز منتخبهم الوطني، على نظيره الأنغولي. حيث أجمع الكل على جملة “نربحوهم 3-0 وفيها خير إن شاء الله”.

وقال آخر، إنّ حسب القائمة التي ذهب بها الكوتش بلماضي إلى كوت الديفوار، سنكون فرحين ولن يخيبوا آمالنا. أما آخر فقال أن المباراة صعبة، لكن سنربح بحكم الإمكانيات التي يتمتع بها الفريق الوطني.

وينتظر العديد من المختصين ومتتبعي الكرة المستديرة، تتويج المنتخب الجزائري، بكأس أمم إفريقيا لهذا العام، وتحقيق النجمة الثالثة مع الناخب الوطني جمال بلماضي.