الجزائر أولاً والسويد ثانيا.. هذه قائمة المتوجين بجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم

تم اليوم الجمعة، الإعلان عن قائمة المتوجين بجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي في طبعتها ال18، والتي عرفت مشاركة 51 دولة ممثلة للعالم العربي والإسلامي.

وقد تمكنت المتسابقة الجزائرية “شيماء أنفال تباني”، من الفوز بالجائزة الأولى في حفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي، فيما عادت المرتبة الثانية للمتسابق “حسن شعيب محمد شافعي” من دولة السويد.

وفي المقابل، حصل على الجائزة الثالثة لهذه المسابقة، المتسابق “عبد العزيز مخلوف سالم ملوقة” من دولة ليبيا.

وتم تكريم الثلاثي المذكور في حفل نظمته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”.

كما تم بذات المناسبة تكريم أعضاء لجنة التحكيم الدولية (السينغال والكويت والجزائر), التي أشرفت على تقييم المشاركين, و

ذلك بحضور عدد من وزراء الحكومة وممثلي السلك الديبلوماسي بالجزائر, ومسؤولين وإطارات من مختلف القطاعات.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم جائزة الجزائر الدولية, التي تم استحداثها خلال سنة 2004, يخص الحفظة ممن تقل أعمارهم عن 25 سنة, والذين لم يسبق لهم الحصول على إحدى الجوائز الثلاثة الأولى في الدورات السابقة. كما لا يسمح بالمشاركة في هذه الفعالية للقراء المعروفين أو القراء المحترفين في التلاوة.