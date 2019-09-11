الجزائر أول المستوردين للقمح الأوروبي بعد السعودية

الوطني
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الجزائر أول المستوردين للقمح الأوروبي بعد السعودية
بقلم فوزية مسعدي

احتلت الجزائر المرتبة الأولى في قائمة أكبر الدول المستوردة للقمح من الإتحاد الأوروبي بعد المملكة العربية السعودية.

أفادت إحصائيات وأرقام الشركة المتخصصة في المعلومات والتحليل “Global Platts“، اليوم الأربعاء، أن الجزائر استوردت 671.671 طن من القمح الاوروبي.

إستراد الجزائر لهذه الكمية من الإتحاد الأوروبي سجل الفترة الممتدة بين 1 جويلية إلى 8 سبتمبر من السنة الجارية.

وأشارت الإحصائيات أن الجزائر بهذه القيمة تمثل اليوم 15.4 في المائة من حصة الإتحاد الأوروبي من السوق.

لتكون بذلك الجزائر ثالث أكبر مستورد للقمح في العالم بعد كل من مصر وإندونيسيا، بقيمة استهلاك فاقت 10 ملايين طن سنويا.


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