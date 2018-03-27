الجزائر- إيران.. هذه التشكيلة الرسمية التي سيعتمد عليها ماجر

سيعتمد الناخب الوطني رابح ماجر، على نفس التشكيلة التي اقحمها في المباراة الودية السابقة أمام تنزانيا، مساء اليوم الثلاثاء أمام إيران.

إلا أنه سيقوم بتغيير وحيد سيكون بإشراك شافعي مكان بن طالب وإرجاع مجاني لوسط الميدان.

فيما سيواصل كل من بن سبعيني ماندي في الدفاع، إضافة إلى فرحات على الجهة اليمنى، وبوخنشوش في وسط الميدان، وهني ومحرز وبونجاح في الخط الأمامي.

التشكيلة الرسمية للمنتخب الجزائري أمام إيران:

شاوشي-شافعي-مجاني-بن سبعيني-ماندي-بوخنشوش-فرحات-هني-محرز-سوداني-بونجاح.

ويواجه المنتخب الوطني اليوم الثلاثاء، نظيره الإيراني وديا في النمسا، حيث تدخل المباراة ضمن تحضيرات الإيرانيين لمونديال روسيا 2018.