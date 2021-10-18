الجزائر-إيطاليا: ترقية الشراكة على أسس اقتصادية متينة وواعدة

استقبل وزير الأشغال العمومية كمال ناصري، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة،السفير الإيطالي بالجزائر Giovanni Pugliese.

وحسب بيان للوزارة، تطرق الطرفان إلى العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون والشراكة بين الجزائر وإيطاليا في مجال الأشغال العمومية.

كما تبادلا النقاش حول العديد من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، واستعرض الطرفان بالمناسبة فرص الشراكة وسبل تعزيزها بين البلدين.

في الأخير، شدد الوزير على بعث وترقية الشراكة بين الطرفين على أسس اقتصاديةً متينة وواعدة، بما يعكس عمق أواصر العلاقات بين البلدين، مع مواصلة الجهود لتسليم المشاريع التي باشرها الطرف الإيطالي في اقرب الآجال، وتوجيه الاستثمار بما يساهم في تنمية المنطقة ودول الساحل على وجه الخصوص.

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