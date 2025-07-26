الجزائر-إيطاليا.. توقيع مذكرة تفاهم في مجال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

وقّع سيد علي زروقي، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، رفقة أدولفو أورسو، وزير المؤسسات والصناعة الإيطالية، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز وترقية وتطوير التعاون في مجال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بين البلدين.

وأوضح بيان لوزارة البريد، أن توقيع هذه المذكرة جاء في ﺇطار الزيارة الرسمية التي أجراها عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية. إلى جمهورية إيطاليا، لترؤس ﺃشغال “الدورة الخامسة للقمة الحكومية الجزائرية الإيطالية الرفيعة المستوى”.

وحسب المصدر نفسه، يتمحور التعاون بين الطرفين في هذا الإطار على تطوير البنية التحتية للاتصالات. لاسيما فيما يخص عرض النطاق الترددي الدولي والشبكات البحرية الدولية. تطوير خدمات البريد والاتصالات لفائدة مواطني البلدين وآليات ضمان استمراريتها في كل الظروف.، تحسين كفاءات الموظفين في قطاعي البلدين من خلال تنظيم ورش عمل فنيّة ودورات تكوينية للخبراء من كلا الطرفين.

وفي ذات السياق، تم الاتفاق على تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر وﺇيطاليا، عبر تشجيع الشراكة بين المتعاملين في مجال الاتصالات. بغية تعزيز الربط البيني الدولي، فضلا عن خدمات البيانات المتنقلة، والحوسبة السحابية، بالإضافة إلى حلول الجيل الخامس وإنترنت الأشياء.

حيث تشمل مذكرة التفاهم، من جانب ﺁخر، توثيق التعاون في ميادين بالغة الأهمية على غرار أمن البيانات والأمن السيبراني. الاتصالات الراديوية وإدارة الطيف الترددي وتشجيع الابتكار.

زروقي: العلاقات الجزائرية-الإيطالية ستتحول إلى نموذج رائد في التكامل الرقمي والتعاون التكنولوجي المشترك

وأكد الوزير زروقي خلال لقاء جمعه نظيره الإيطالي، على عمق العلاقات الثنائية بين الجزائر وإيطاليا، مبرزا أنها تشهد اليوم تحولاً نوعياً. حيث ترتقي من شراكة تقليدية إلى شراكة مستقبلية تقوم على رؤية مشتركة وخارطة طريق واضحة، من أجل بناء مستقبل متصل، وآمن، ومبتكر.

كما أّشار أنه باالنظر إلى أن مفهوم السيادة أصبح اليوم يتجاوز الأقاليم والحدود، ليشمل البيانات، والبنى التحتية الرقمية، والقدرة التكنولوجي. وهو ما يقتضي، بحسبه، أن تتحول العلاقات الجزائرية-الإيطالية إلى نموذج رائد في التكامل الرقمي. والتعاون التكنولوجي المشترك، بما يعزز سيادة البلدين الرقمية ويخدم مصالحهما الاستراتيجية في ظل التحولات العالمية المتسارعة.

وفي ختام اللقاء، شدّد زروقي على حرصه البالغ على توفير كافة الظروف الملائمة الكفيلة بضمان تنفيذ مضامين مذكرة التفاهم. ومتابعتها بصورة فعّالة ومنهجية.

كما أكد التزام الجزائر باتخاذ خطوات عملية ملموسة تُجسد هذا التعاون على أرض الواقع، بما يعود بالنفع المتبادل على البلدين.

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