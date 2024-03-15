الجزائر- اثيوبيا: تبادل وجهات النظر حول التطورات في منطقة الساحل الصحراوي

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الجمعة، بأديس أبابا، محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية بجمهورية اثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، تايي أتسقى سيلاسي.

وأفاد بيان للوزارة، أن هذا اللقاء جاء في إطار مشاركة عطاف في أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي. كما سمحت هذه المحادثات بالتنسيق بخصوص المسائل المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية. فضلا عن بحث سبل توطيد العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول التطورات في القرن الإفريقي ومنطقة الساحل الصحراوي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور