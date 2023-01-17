الجزائر/ اثيوبيا.. محليو الخضر أمام فرصة التأهل إلى الدور الثاني

سيكون المنتخب الوطني للمحليين على موعد مع تنشيط ثاني مباراة له في الشان عند مواجهة منتخب اثيوبيا بملعب نيلسون مانديلا.

وسيدير المواجهة الحكم الغامبي بييرغيسلان.

كما ستكون الفرصة مواتية للناخب الوطني مجيد بوقرة و لاعبيه للفوز والتأهل على رأس المجموعة إلى للدور الثاني.

و يسعى المنتخب الوطني للتأهل للذهاب بعيدا في المنافسة الإفريقية خاصة بعد استرجاع الركائز على راسهم المهاجم محيوص.

وفي نفس المجموعة سيواجه منتخب ليبيا منتخب موزمبيق على الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي في لقاء سيلعب بأهداف متباينة.

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