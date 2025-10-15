الجزائر-اسبانيا.. تعزيز التنسيق الأمني لمحاربة الجريمة و “الحرڤة”

عقدت اللجنة الأمنية المشتركة بين الجزائر واسبانيا أشغالها بتاريخ 13 أكتوبر 2025، بمدريد، برئاسة كل من مدير التعاون بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، والمديرة العامة للعلاقات الدولية والمهاجرين بوزارة الداخلية الإسبانية، وحضور ممثلين عن الدوائر والأجهزة الأمنية لكلا الجانبين.

وتباحث الوفدان خلال هذا اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين، و كذا المسائل المتعلقة ببرامج التكوين. وتبادل الخبرات في مجال محاربة الجريمة بمختلف أنواعها و مكافحة تزوير وثائق السفر.

كما تطرق الطرفان إلى سبل محاربة الهجرة غير الشرعية في شقها الأمني، وعلاقة شبكات تهريب المهاجرين. والاتجار بالبشر بالجماعات الإجرامية الأخرى.

يشار أن هذا اللقاء، يندرج في إطار مواصلة سنة التنسيق والتشاور بين البلدين، تطبيقاً للاتفاقية الموقعة بينهما في 15 جوان 2008، والمتعلقة بمجال الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

