الجزائر-الأرجنتين: إنتاج مواد صيدلانية مبتكرة ذات قيمة مضافة عالية

استقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم الاثنين، وفدا من الأرجنتين، تترأسه وزيرة الصحة الأرجنتينية، الدكتورة كارلا فيزوتي.

ويأتي هذا اللقاء، في إطار تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية الجزائرية – الأرجنتينية، تحسبا لانعقاد اللجنة المشتركة المقبلة.

حيث تباحث الطرفان سبل ووسائل تنشيط و تفعيل التعاون، لا سيما في مجال الإنتاج الصيدلاني. من خلال إقامة شراكات بين مصنعي المواد الصيدلانية الجزائرية والأرجنتينية في كل من القطاع العام والخاص.

وركزت المحادثات، على المكانة الاستراتيجية والريادية لكل من الجزائر والأرجنتين على المستوى الإقليمي والقاري.

وكذا فرص وآفاق لإبرام هذا النوع من الشراكة المربحة للطرفين لإنتاج مواد صيدلانية مبتكرة ذات قيمة مضافة عالية كبديل لاستيرادهاظت وتعزيز صادراتها.

مما سيعزز ويرسيخ مكانة كل من الجزائر والأرجنتين كقطب صيدلاني على المستوى القاريين.