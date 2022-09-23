الجزائر الأولى إفريقيا من ناحية زيادة الحفارات النفطية

حققت الجزائر أكبر المكاسب في قارة إفريقيا خلال شهر أوت من ناحية ازدياد عدد منصات حفر البترول والغاز.

ووفقًا لأحدث تقرير لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، فإن الجزائر تتصدر إفريقيا من ناحية زيادة الحفارات النفطية وعددها الإجمالي .

وأظهر التقرير أن الجزائر كانت الدولة الأعلى انتشارًا بـ 33 منصة، بينما جاءت غينيا الاستوائية في المرتبة الأخيرة بدون حفار.

كما يعتبر عدد الحفارات مؤشر عالمي رئيسي لقياس الاستكشاف والأنشطة الأخرى في قطاع التنقيب والإنتاج في صناعة البترول.

وفي المقابل، انخفض “عدد منصات الحفر” في صناعة النفط النيجيرية من 11 جويلية إلى 10 في أوت، لتتراجع بذلك إلى المرتبة الثالثة في ترتيب إنتاج النفط الأفريقي.