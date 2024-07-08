الجزائر الأولى إفريقيا والسابعة عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي المسال

إحتلت الجزائر المرتبة السابعة عالميا من حيث الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال. بواقع 25.5 مليون طن سنويا حتى نهاية فيفري الماضي، كأول دولة إفريقية في الترتيب.

وحسب تقرير للإتحاد الدولي للغاز IGU، جاءت الجزائر في المركز السابع متقدمة افريقيا، على نيجيريا، التي حلت ثامنة بقدرة إنتاجية بنحو 22.2 مليون طن سنويا، ومصر التي جاءت في المرتبة العاشرة بـ 12.2 مليون طن سنويا.

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول ذات الطاقة الإنتاجية الأكبر للغاز المسال، بواقع 91.4 مليون طن سنويا، متبوعة بأستراليا بـ 87.6 مليون طن سنويا. ثم قطر بـ 77.1 مليون طن سنويا، وهي الدول الثلاث التي تستحوذ مجتمعة على أكثر من نصف الطاقة الإنتاجية العالمية.

وحلت ماليزيا في المركز الرابع، بطاقة إنتاجية بلغت 32 مليون طن سنويا. متفوقة على إندونيسيا التي حلت خامسة بقدرة إنتاجية ناهزت 30.3 مليون طن سنويا، ثم روسيا بـ 29.1 مليون طن سنويا. ثم الجزائر ونيجيريا، تليهما ترينيداد وتوباغو في المرتبة التاسعة بـ 14.8 مليون طن سنويا، متبوعة بمصر في المركز العاشر.

كما عرفت الطاقة الإنتاجية للغاز المسال في العالم إرتفاعا إلى 483.1 مليون طن سنويا حتى نهاية فيفري الماضي. بينما بلغ متوسط استعمال قدرة الطاقة الإنتاجية المستغلة قرابة 88.7 بالمائة خلال العام الماضي. بانخفاض طفيف عن متوسطها البالغ 89 بالمائة في عام 2022.

من جهة أخرى، أحرزت الجزائر، حسب التقرير، إرتفاعا في حجم صادراتها من الغاز المسال بنهاية سنة 2023. بتسجيلها 2.88 مليون طن إضافية مقارنة بسنة 2022. مما رفع إجمالي صادراتها إلى 13 مليون طن، بحصة سوقية تقدر بـ 3 بالمائة من السوق العالمي. وهو ما يضعها في المركز السابع عالميا.

وتطرق التقرير إلى أهم مسارات تدفق تجارة الغاز المسال بين الأقاليم خلال سنة 2023 ، مصنفا المبادلات بين الجزائر و تركيا (4.29 مليون طن). ومن الجزائر إلى فرنسا (3.20 مليون طن) كأول وثالت أكبر مبادلات للغاز المسال بين إفريقيا وأوروبا على التوالي.