الجزائر الأولى افريقيا في الأمن الغذائي

إحتلت الجزائر المرتبة الأولى إفريقيا في مجال الامن الغدائي، ضمن تصنيف برنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

وحسب دارسة حول الفقر نشرت مؤخرا على موقع الالكتروني لبرنامج الاغذية العالمي وضعت الجزائر في فئة البلدان التي تقل فيها نسبة الأشخاص الذي يعانون من سوء التغذية عن 2.5 % من العدد الاجمالي للسكان. وذلك خلال الفترة الممتدة بين 2018-2020. وفق ذات الدراسة الجزائر البلد الوحيد في افريقيا الذي لم يتعدى هذه العتبة.

وأضاف برنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في ذات الدراسة تصنيف الجزائر مع غالبية البلدان الأوروبية والولايات المتحدة، كندا والصين. بالإضافة إلى روسيا، البرازيل واستراليا وغيرها.

بينما جاء المغرب إحتل المغرب المرتية الثانية إفريقيا بعد الجزائر ضمن البلدان التي تتراوح نسبة السكان الذين يعانون من سوء التغذية، بين 2.5 و4.9 %. هذا وأظهرت الدراسة أن 4.1 مليون مغربي لا يتحصل على الغذاء بما فيه الكفاية.

كما أشارت الدراسة الى أن 15 بالمائة من الأطفال المغربيين الأقل من 5 سنوات يعانون من سوء تغذية مزمن. بينما 2.6 بالمائة من الأطفال من هاته الشريحة العمرية هم عرضة لسوء تغذية حاد.

من جهتة أخرى صنفت الدراسة كل من جمهورية افريقيا الوسطى، الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية ومدغشقر، ضمن البلدان الأكثر تضررا من ظاهرة سوء التغذية. وذلك بنسبة تزيد عن 35 % من مجموع السكان.

كما كشفت الدراسة إلى ان اكثر من 811 مليون شخص يعانون من سوء التغذية، أي 1 من 10 من سكان العالم.