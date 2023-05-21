الجزائر الأولى دوليا.. CNAS يفوز بالوسام الخاص للابتكار

تحصل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء “CNAS” على الوسام الخاص للابتكار عن مشروع “السجلات الطبية الالكترونية”، وهو الوسام الذي استحدثته الجمعية هذه السنة كجائزة وحيدة تمنح في ميدان الابتكار.

وتمكن الصندوق من افتكاك الوسام، لتكون الجزائر أول دولة تتحصل على هذا الوسام الدولي.

وتحصل الصندوق على الوسام، في إطار الجوائز الخاصة بالممارسات الفضلى التي تمنحها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي(ISSA). بمناسبة فعاليات المنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي لأفريقيا المنعقد بأبيدجان بكوت ديفوار في الفترة الممتدة من 17 إلى 19 ماي 2023.

كما تمكن الصندوق من الظفر بشهادة استحقاق مع التنويه الخاص من لجنة التحكيم عن مشروع “فضاء الهنا”.وكذا شهادة استحقاق مع التنويه الخاص من لجنة التحكيم عن مشروع “ترقية التواصل مع ذوي الاحتياجات الخاصة”. وشهادة استحقاق عن مشروع “الشباك الجواري الموحد”.

من جهته ظفر الصّندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والرّي (CACOBATPH) بـشهادة استحقاق عن خدمة “تعويض البطالة الناجمة عن الارتفاع الشديد لدرجة الحرارة. كما حصل على شهادة عن خدمة إرسال طلبات جدولة الديون وطلبات الطعن عن بعد”.

وفي نفس السياق، تمكن الصندوق الوطني للتقاعد (CNR) من الحصول على شهادة عن الخدمات الرقمية التي يقدمها لفائدة المتقاعدين.

كما شهد المنتدى منح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء (CASNOS) شهادة استحقاق عن مشروعي “النظام المعلوماتي المساعد في اتخاذ القرار”. و”بوابة متابعة نشاط المراقبين مركز الاتصال والمراقبة. وشهادة عن خدمة ” التسيير الإلكتروني للمستندات”.

للإشارة فإن هذه الشهادات تمنح من طرف لجنة تحكيم مشكلة من خبراء معترف بهم على المستوى الإقليمي والدولي. وقد تم هذه السنة تسجيل 137 مشروع قدمتها 47 هيئة ممثلة ل 29 دولة إفريقية.

وتأتي هذه الشهادات عرفانا للمكتسبات المحققة من طرف هيئات الضمان الاجتماعي بالجزائر، ضمن مسعى السلطات العمومية. من أجل تطوير وعصرنة الخدمات التي تدخل ضمن المرفق العمومي في إطار السياسة الاجتماعية للدولة الجزائرية.