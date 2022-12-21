الجزائر الأولى عالميا في تصنيف الشبكة العالمية لريادة الأعمال

حصلت الجزائر هذا الأسبوع على المرتبة الأولى عالميا في تصنيف ترتيب الشبكة العالمية الأولى لريادة الأعمال Global Entrepreneurship Network3.

وجاء ذلك، بناءً على عدد النشاطات والأحداث المنظمة في مجال المقاولاتية وريادة الأعمال المسجلة خلال سنة 2022. خاصة في الأسبوع المقاولاتي في شهر نوفمبر من السنة الجارية، بواقع 2187 نشاط.

وحسب بيان لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، مكنت الديناميكية التي يعرفها النظام البيئي للمقاولاتية والابتكار، الجزائر من تبوء المرتبة الأولى عالميا.

وقادت مسرعة المؤسسات الناشئة ألجيريا فانتور في الأسابيع الماضي، دورات تكوينية في جامعات الوطن. حيث شملت حوالي 110.000 طالب جزائري.

ونظم الطلبة بدورهم،عددا من الدورات والبرامج الجهوية بداعي الترويج للمفاهيم المقاولاتية وتحرير الطاقات الإبداعية في ريادة الأعمال.

وتسعى وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة من خلال هذه المبادرات المتنامية في كل جهات الوطن، ترسيخ روح المبادرة وتكثيف العمل على مستوى النخب العلمية والطاقات الشابة.

كما تهدف إلى الترويج للآليات والإجراءات التحفيزية لصالح حاملي المشاريع المبتكرة وأصحاب الشركات الناشئة في مختلف المجالات.