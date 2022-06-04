الجزائر الأولى عربيا في الطبخ اللذيذ

تمكنت الجزائر من فتك المرتبة الأولى عربيا في الطبخ اللذيذ خلال التصنيف الذي أصدرته موسوعة TasteAtlas شهر جوان 2022. كما حلت الجزائر في المرتبة 26 عالميا ضمن قائمة ضمت أفضل 50 مطبخا من دول عدة من مختلف قارات العالم.

في حين، احتلت الجزائر على الصعيد القاري، المرتبة الثانية خلف جنوب أفريقيا المتصدرة لدول القارة السمراء. وتفوق المطبخ الجزائري على مطابخ 5 دول عربية في القائمة على غرار المغرب وتونس ومصر وسوريا ولبنان.

كما صنف تقرير حديث لشبكة “سي إن إن” الشوربة الجزائرية، مطلع السنة الجارية بالمرتبة السادسة عالميا في ترتيب أحسن حساء.

واحتل حساء بانغا النيجيري المرتبة الأولى في ترتيب أفضل 20 نوعًا من الحساء في العالم. وتعد بانغا شوربة بانغا لذيذة محضرة من ثمار النخيل والبندق وتشكيلة من البهارات ومجموعة متنوعة من اللحوم والأسماك.

وللراغبين في زيارة الجزائر، قمنا بإعداد مجموعة مختارة من 10 أطباق جزائرية تعكس فخامة المطبخ الجزائري وتقاليد البلد العتيقة.

والجنوب الشرقي الجزائري مليء بتقاليد الطهي، وما يميزه هو لكن شخشوخة بسكرة الشهيرة، طبق كامل وسخي.

ويتكون هذا الطبق من العجين المورق أو المعروف في العامية الجزائرية بـ”المسمن”. بالإضافة إلى صلصة حمراء متبلة باللحم أو الدجاج. وبعض الخضر مثل الكوسى أو الجزر.

أما شمال شرق الجزائر، فيحضر هذا الطبق بصلصة حمراء حارة جدا، حمص ولحم الغنم تحت اسم “النعمة” أو “طاجين التريدة”. أما في الغرب فتسمى “رقاق” وتحضر بصلصة بيضاء مع الدجاج والقرفة واللفت والجزر.

ويحتل الكسكس الصدارة في قائمة الأطباق التقليدية لأنه يمثل المطبخ الجزائري وشمال إفريقيا ككل.

نوع آخر من الكسكس هو المسفوف، الذي يحظى بشعبية في جميع أنحاء الجزائر. مسفوف هو كسكس يؤكل بدون صلصة، حيث يضاف إليه العنب المجفف “الزبيب” مع كوب جيد من لبن. خصوصيته أنه يؤكل باردا.