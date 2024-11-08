الجزائر الأولى عربيا في عدد المجلات العلمية المنشورة لعام 2024

حققت الجزائر إنجازًا كبيرًا في مجال البحث العلمي على الصعيد العربي. حيث تصدرت المرتبة الأولى في عدد المجلات العلمية المنشورة باللغة العربية لعام 2024.

وفقًا لتقرير “آرسيف” السنوي لمعامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية، احتلت الجزائر المرتبة الأولى بين 28 دولة عربية وأجنبية، بإجمالي 447 مجلة علمية، متفوقة على مصر التي جاءت في المرتبة الثانية بـ 300 مجلة، والعراق في المرتبة الثالثة بـ 159 مجلة.

وأشار التقرير إلى أن الجزائر حصلت على الحصة الأكبر من المجلات التي اجتازت المعايير الدولية المعتمدة. ما يعكس تطورًا ملحوظًا في جودة الإنتاج العلمي في البلاد. كما تم رصد وتوثيق أكثر من 850,000 مقال علمي نشره 311,000 مؤلف عرب.

وفي ما يتعلق بعدد المؤلفين المستشهد بهم، تصدرت الجزائر القائمة بـ 21,455 مؤلفًا، تلتها العراق بـ 17,420 مؤلفًا، ثم مصر بـ 15,206 مؤلفين.

على مستوى التخصصات، تصدرت الجزائر مجالات الآداب والعلوم الإنسانية. بينما تألقت فلسطين في مجال العلوم الاقتصادية والمالية. فيما احتلت مصر المراتب الأولى في مجالات العلوم الاجتماعية والتعليمية.

ويعكس هذا الإنجاز التقدم الذي تشهده الجزائر في مجال البحث العلمي، ويعزز مكانتها داعماً رئيساً للمعرفة والابتكار في العالم العربي.