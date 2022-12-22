الجزائر الأولى عربيا وإفريقيا في الطبخ

احتلت الجزائر المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا و34 عالميا في مسابقة أحسن طبخ لسنة 2022 والتي نظمها موقع tasteatlas.

وجاء في المرتبة الأولى عالميا المطبخ الإيطالي، ثم اليونان، إسبانيا، اليابان، الهند، المكسيك. تركيا، أمريكا، فرنسا، البيرو، الصين، البرازيل، البرتغال، بولندا، ألمانيا، إندونيسيا، كرواتيا، الأرجنتين. كوريا، الفيتنام، هنغاريا، رومانيا، الفيلبين، إيران. صربيا، جورجيا، التشيك. بلغاريا، بريطانيا، تايلاندا، بلجيكا، هولندا، أستراليا، الجزائر.

وتم اختيار طبق الكسكس كأحسن طبق، لتأتي بعده، الحريرة، المحاجب، الرشتة، شربة فريك، الشخشوخة، البغرير، طاجين الزيتون، المسمن. المخبز، قرنطيطة، لحم حلو، قلب اللوز، مقروط اللوز، الطمينة. المبسس، بوزلوف، كسرة، المعقودة، خبز الدار، شربة بيضاء، شكشوكة والمسفوف.

أما عن أشهر المنتجات الغذائية الجزائرية، فقد جاء في المرتبة الأولى، دقلة نور، الزعتر. جبنة بوحزة التقليدية لباتنة، وجبنة قمرية التقليدية لغرداية. أما عن أشهر المشروبات الجزائرية فقد نالتها قهوة مزغران.

أما إفريقيا، فقد احتلت الجزائر المرتبة الأولى، لتأتي بعدها إفريقيا الجنوبية، تونس، مصر، إثيوبيا، نيجيريا، المغرب.

وعربيا، جاءت الجزائر في المرتبة الأولى، لتليها بعدها، سوريا، لبنان، فلسطين، تونس، مصر، إثيوبيا، العربية السعودية، المغرب.