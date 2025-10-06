الجزائر الأولى عربيا وإفريقيا في مونديال ذوي الهمم

أنهى المنتخب الجزائري لذوي الهمم، بطولة العالم “نيودلهي” 2025، في المركز الـ 19 من أصل 100 دولة مشاركة، بعد حصد 9 ميداليات مختلفة.

وتألقت العناصر الوطنية في دورة الهند، التي جرت في الفترة ما بين الـ 26 سبتمبر والـ 5 أكتوبر. بمشاركة نخبة من أبطال العالم.

واختتم أمس الأحد، البطل كمال كرجنة المشاركة الجزائرية في مونديال ذوي الهمم. بحصده ميدالية برونزية في مسابقة رمي الجلة فئة “F33”. لحساب اليوم التاسع والأخير من المنافسة.

وسجل كرجنة أفضل رمية له هذا الموسم بـ 11،09 متر في محاولته الأولى، في منافسة قوية ضمت نخبة من أبطال العالم.

بينما فشل في نفس اليوم، البطل الجزائري الآخر، مختار ديدان. في الصعود إلى “البوديوم” في نهائي القفز الطويل، باحتلاله المركز الـ 9، على الرغم من تسجيله أفضل رقم له هذه السنة بـ 5.36 متر.

وبذلك، نجحت الجزائر في حصد 9 ميداليات في البطولة العالمية “نيودلهي 2025” بواقع 3 ذهب، 3 فضية و3 برونزية.

لتحتل في الأخير المركز الـ 19 عالميًا من أصل 65 دولة نالت ميداليات. وضمن نحو 100 دولة مشاركة، والمرتبة الأولى عربيا وإفريقيا في ترتيب الميداليات.