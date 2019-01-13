الجزائر الأولى مغاربيا في المشاركة بقرعة “غرين كارد”

سجلت الجزائر مشاركة أزيد من 342 ألف شخص في قرعة الهجرة الأمريكية “غرين كارد” لعام 2018.

وبذلك احتلت الجزائر المرتبة الأولى مغاربيا، حسب الإحصائيات التي نشرتها وزارة الخارجية الأميركية.

حيث بلغ عدد الذين قدموا طلبات للحصول على تأشيرة “غرين كارد”، حوالي 342857 سنة 2018.

وتعتبر “غرين كارد” قرعة سنوية للحصول على رخصة الإقامة الدائمة، والمعروفة بإسم البطاقة الخضراء في الولايات المتحدة الأمريكية .

ويستطيع الحاصلون على البطاقة الخضراء، السفر بحرية تامة من وإلى الولايات المتحدة، لأنهم يعتبرون مثل المواطنين الأمريكيين الدائمين.

وتتمثل مدة فعالية هذه البطاقة 10 سنوات، ومن ثم يمكن تجديدها.

ويحق لحاملي هذه البطاقة العمل بشكل قانوني، والاستفادة من خدمات الصحة والتعليم والضرائب والتقاعد والضمان الإجتماعي وغيرها من المساعدات.