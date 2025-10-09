الجزائر الأولى مغاربيا والثانية عربيا في التصنيف العالمي للجامعات “THE”

افتكت الجامعات الجزائرية المرتبة الأولى مغاربيا والثانية افريقيا من حيث عدد المؤسسات الجامعية المصنفة في التصنيف العالمي للجامعات Times Higher Education

وقد احتلت المرتبة الأولى كل من جامعتي سيدي بلعباس والوادي،ضمن فئة 1200-1500 مؤسسة تعليم عالي على المستوى العالمي

أما المرتبة الثانية فقد تحصلت عليها باقي الجامعات مناصفة حسب الحروف الأبجدية.

وقد تم تصنيف 28 مؤسسة جامعية جزائرية هذه السنة مقابل 26 مؤسسة السنة الماضية، وهو العدد الأعلى على المستوى المغاربي

ويعتبر إنجاز جديد يضاف للجامعات الجزائرية في مسار تعزيز حضورها الأكاديمي والبحثي عالميًا .

وبهذه المناسبة هنأ وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري في منشور له الجامعات الجزائرية على هذا الانجاز الذي يعكس تطور الجمعات الجزائرية