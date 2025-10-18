الجزائر الأولى مغاربيا وعربيا في تصنيف ” كيو إس QS” للجامعات العربية لسنة 2026

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تقدّم عدد مؤسسات التعليم العالي الوطنية في تصنيف كيو_إس (QS) للجامعات العربية ، إذ تم تصنيف ستة وأربعين (46) مؤسسة تعليم عالي جزائرية مقارنة بإصدار 2025، الذي شهد تصنيف سبعة عشر (17) مؤسسة جامعية، وإصدار 2024 الذي صُنفت فيه أربعة عشر (14) مؤسسة تعليم عالي. وبذلك، حلّت الجزائر في المرتبة الأولى على المستوى المغاربي والعربي من حيث عدد المؤسسات الجامعية المصنفة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تصنيف جامعة عنابة في المركز الأول على المستوى الوطني، محققة بذلك قفزة كبيرة عن العام الماضي. والذي حلت فيه بالمرتبة 161-170 في ذات التصنيف، مما يبرز الجهود المبذولة من طرف القطاع لتعزيز جودة التعليم. ومرئية البحث العلمي على المستويين الإقليمي والدولي من خلال مكانة مؤسسات التعليم العالي الوطنية في مختلف التصنيفات العالمية.

وتجدر الإشارة أن تصنيف “كيو إس” (QS) للجامعات العربية هو تصنيف إقليمي سنوي تُصدره مؤسسة كواكواريلي سيموندس (QS) الدولية. يهدف إلى تقييم ومقارنة أداء مؤسسات التعليم العالي في المنطقة. ويعتمد تصنيف QS للجامعات العربية. على إطار شامل يضم عشرة مؤشرات رئيسية، تمثل كل منها ركيزة أساسية لتقييم أداء الجامعات وتنافسيتها. منها: السمعة الأكاديمية، سمعة جهات التوظيف، نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب. الاستشهادات البحثية، نسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليين، ونسبة الطلاب الدوليين.

