الجزائر-الإتحاد الأوروبي: إطلاق مشاريع أولية لتطوير الطاقة

وضعت الجزائر والإتحاد الأوروبي خطة عمل لتجسيد المشاريع المبرمجة في إطار التعاون الطاقوي بين الطرفين.

وقال وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، على هامش أشغال منتدى الأعمال الثاني بين الجزائر والإتحاد الأوروبي حول الطاقة، أن الطرفان وضعا خطة عمل لتجسيد المشاريع الطاقوية المبرمجة في إطار التعاون الثنائي وفقا لجدول زمني. كما تم تحديد قائمة المشاريع التي سيتم إنجازها في إطار التعاون الثنائي خلال الإجتماع السنوي الرابع رفيع المستوى لحوار الطاقة بين “الجزائر والاتحاد الأوروبي” الذي انعقد يوم الاثنين بالجزائر العاصمة.

كما أشار وزير الطاقة، إلى أنه تم خلال الإجتماع التطرق إلى الإمدادات الغازية والعقود المبرمة مع الاتحاد الأوروبي. مشيرا إلى أن الجزائر توفي بكل إلتزاماتها وتعتبر بلدا ذو موثوقية. مؤكدا أن الطرفين تطرقا إلى كيفية تطوير العلاقة في مجال الغاز والإستكشافات وكيفية تدعيم البرامج الجزائرية من خلال شركة سوناطراك.

وفي نفس السياق، أكد أن الجانبين تطرقا إلى ولوج الجزائر إلى الأسواق الدولية والأوروبية للكهرباء. بالنظر لكونها بلدا ينتج الطاقة الكهربائية بكميات معتبرة تسمح لها بالتصدير. وتم التركيز على وجه الخصوص إلى مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا عن طريق الخطوط ذات التوتر العالي العابرة للبحر الأبيض المتوسط.

وأشار وزير الطاقة، إلى أن الطاقات المتجددة حظيت باهتمام خاص في هذا الإجتماع. مضيفا أن الجزائر تسعى إلى إنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة 50 بالمائة من مصادر متجددة. حيث بدأ العمل في هذا المجال خلال هذه السنة. ونطمح في إطار التعاون مع الاتحاد الاوروبي للتطوير السريع للطاقات المتجددة في بلادنا”.

وأفاد الوزير أنه تم إطلاق تجسيد مشاريع أولية نموذجية لتطوير الهدروجين من طرف المجمعين العموميين سوناطراك وسونلغاز.

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