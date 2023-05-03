الجزائر.. الإطاحة بشبكة تروج المخدرات في الوسط المدرسي

تمكنت مؤخرا مصالح الأمن الوطني من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من 12 شخصا ينتمون إلى بلد مجاور. كانت تقوم بترويج المخدرات في الوسط المدرسي بالجزائر. حسب ما كشف عنه رئيس المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بالمديرية العامة للأمن الوطني، عميد أول للشرطة بشير سعيد.

كما أوضح ذات المسؤول، أن مصالح الأمن الوطني تمكنت من “تفكيك شبكة إجرامية ينتمي عناصرها إلى بلد مجاور”. “كانت تقوم بترويج المخدرات في الوسط المدرسي مستهدفة على وجه الخصوص تلاميذ المدارس الابتدائية”. معتبرا أن “هذه الأفعال الإجرامية تعد “سابقة خطيرة تعرفها البلاد”.

في حين، أضاف أنه “بعد إجراء تحريات مكثفة، تم التعرف على جنسية الأشخاص المتورطين في هذه الجريمة”. و”تفكيك الشبكة مع توقيف 12 شخصا يحملون جنسية بلد مجاور معروف”. مشيرا إلى أنه “تم الاتصال بشرطة الانتربول وتقديم كل المعلومات اللازمة لتمكينها من اتخاذ الإجراءات اللازمة”. “حول هذه القضية الخطيرة التي تستهدف أبناء الجزائر وأمنها”.