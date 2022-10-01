الجزائر-الاتحاد الأوروبي: تنظيم الاجتماع السنوي لحوار الطاقة بالجزائر

من المقرر تنظيم الاجتماع السنوي الرابع رفيع المستوى لحوار الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي يوم 10 أكتوبر الجاري بالجزائر العاصمة.

وحسب بيان للوزارة، اليوم السبت، سيترأس هذا الإجتماع، كل من وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، ومفوضة شؤون الطاقة بالاتحاد الأوروبي، كادري سيمسون.

وسيشرف المسؤولين على افتتاح منتدى الأعمال الثاني بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول الطاقة، المقرر عقده يومي 11 و12 أكتوبر.

ويأتي هذا الاجتماع الرابع “في إطار آليات الحوار التي أسرتها الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة. وكافة المواضيع ذات الاهتمام المشترك”.

وتتمثل في تنمية الاستثمارات في استكشاف وإنتاج المحروقات والآفاق لتنمية صناعة الغاز وتطوير الهيدروجين والكهرباء. والتعاون في مجال الطاقات المتجددة والكفاءة الطاقوية في الجزائر.

كما سيمكن اللقاء من مراجعة التقدم المحرز في مجال التعاون في مجال الطاقة وآفاقها. منذ إطلاق الشراكة الاستراتيجية الناتجة عن الاجتماع الأخير الذي عقد في الجزائر العاصمة في 20 نوفمبر 2018.

و فيما يتعلق بمنتدى الأعمال الثاني، سيهدف إلى تشجيع الاستثمارات والشراكات الصناعية بين الشركات الجزائرية والأوروبية في قطاع الطاقة. والدخول في شراكات متبادلة المنفعة في ضوء الوضع الحالي للطاقة.

كما سيشهد هذا المنتدى مشاركة ممثلين عن سفارات دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين في الجزائر. والوزارات والمؤسسات الوطنية وكذلك الجمعيات الصناعية ومنظمات ارباب العمل.

ويشمل برنامج المنتدى عرض خبرات رفيعة المستوى حول الغاز الطبيعي والطاقات الجديدة والمتجددة والكفاءة الطاقوية والهيدروجين.

كما تم التخطيط لعقد اجتماعات ومعرض بين الشركات من أجل مناقشة الشراكة وفرص الاستثمار بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.

يجدر التذكير بان منتدى الأعمال الأول بين الجزائر والاتحاد الأوروبي انعقد في ماي 2016 بالجزائر العاصمة. وشهد مشاركة قوية من المصنعين الجزائريين والشركات الأوروبية.