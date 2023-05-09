صنف موقع ” Statista” الألماني المتخصص في بيانات السوق والمستهلكين الجزائر الاولى إفريقيا والثالثة عربيا في إحتياط الذهب.

ووفقا لتقرير Statista تصدرت الجزائر قائمة أكبر الدول الإفريقية والتي ضمت 10 دول إفريقية من حيث إحتياط الذهب. والذي قدر بحوالي 147 طن.

وإحتلت جنوب إفريقيا المرتبة الثانية بإحتباطي قدر بـ 125 طنا بينما جاء ليبيا الثالثة بـ 117 طن. تليها مصر لـ 80.73 طن.

في حين جاءت المغرب في المرتبة الخامسة بإحتياطي قدر بـ 22.12 طن.

وأدرج التقرير في المركز السادس بـ 21.37 طنا،وفي المرتبة السابعة موريشيوس بـ 12.44 طن. بينما غانا بت 8.74 طن.

وفي المرتبة التاسعة نجد تونس بـ 6.84 طنا وفي الاخير الموزمبيق بـ 3.94 طنا.

اما من حيث التصنيف العربي إحتلت الجزائر المركز الثالث وفقا لتقرير مجلس الذهب العالمي أين أحتلت السعودية المركز الوال بـ 332.1. تليها لبنان بإحتياطي قدر بـ 286.8 طنا لتاتي الجزائر في المرتبة الثالثة بـ 173.6 طن.

أما فيما يخص الترتيل العالمي تصدرت الولايات المتحدة الامريكية التصنيف العالمي بإحتياطي 8133.5 طنا.