الجزائر-البرازيل.. توسيع مجالات الشراكة التجارية وتبادل الخبرات

استقبل وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، بمقر الوزارة، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية بالجزائر، ماركوس فينيسيوس بينتا غاما، في لقاء خُصص لبحث سبل تطوير العلاقات التجارية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وحسب بيان لمصالح الوزارة، أكد رزيق خلال اللقاء على أهمية تفعيل مجلس الأعمال الجزائري-البرازيلي كإطار دائم لتنسيق المبادلات. وتسهيل إقامة الشراكات بين المؤسسات من الجانبين، خاصة في مجال المواد الغذائية والصناعات الفلاحية التحويلية.

كما شدّد الوزير على ضرورة تبادل الخبرات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، في إطار تعاون قائم على مبدأ رابح–رابح.

من جهته، أعرب سعادة السفير ماركوس فينيسيوس بينتا غاما عن استعداد بلاده لتطوير التعاون الاقتصادي مع الجزائر. مؤكداً حرص البرازيل على توسيع مجالات الشراكة التجارية وتبادل الخبرات، لما يتمتع به البلدان من إمكانيات.

