الجزائر-البرتغال بملعب “النور” والتذكرة بـ5000 دينار !

حدد الإتحاد البرتغالي لكرة القدم التوقيت والملعب الذي سيحتضن المباراة الودية التي ستجمع بين منتخب البرتغال ونظيره الجزائري يوم 7 جوان القادم.

وسيكون ملعب “النور” التابع لنادي بنفيكا بالعاصمة البرتغالية لشبونة مسرحاً لمواجهة قوية بقيادة محرز للخضر أمام زملاء كريستيانو رونالدو.

وكما أشار الإتحاد البرتغالي في بيانه، اليوم الخميس، بأن سعر تذكر اللقاء سيكون بـ25 أورو ما يساوي 5250 دينار جزائري.

يذكر أن الودية ستكون آخر محطة للمنتخب البرتغالي قبل دخول مونديال روسيا، فيما سيكون ماجر أمام مهمة تأكيد صحوة الخضر.