الجزائر الثالثة إفريقيا من حيث جاذبية الإستثمار الأجنبي

احتلت الجزائر المرتبة الثالثة إفريقيا في مجال الجاذبية للإستثمار الأجنبي بعد كلّ من المغرب ومصر.

حيث جاءت المغرب في المرتبة الأولى قبل مصر الّتي احتلت المرتبة الثانية، فيما احتلت الجزائر في المرتبة الثالثة.

وجاء هذا التّصنيف حسب المؤشّر الإفريقي للإستثمار لعام 2018. وجاءت بوتسوانا وساحل العاج ثم جنوب افريقيا.

فيما تذيلت تونس التصنيف في المرتبة الـ 24، واعتمد التصنيف على عدّة عوامل.

تتمثل في نسبة النمو، السيولة النّقدية، رأس المال الإجتماعي، ومستوى المخاطر ومناخ الأعمال، العامل الديمغرافي.