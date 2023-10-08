الجزائر الثانية إفريقيا في عدد الشركات الناشئة النشطة

حلّت الجزائر في المرتبة الثانية إفريقيا في أحدث تصنيف لموقع “ستارتاب رانكينغ”. المختص في تصنيفات الشركات الناشئة والنظم البيئية للشركات الناشئة في العالم.

وحلّت الجزائر في المرتبة الثانية إفريقيا بعد نيجيريا، فيما تصدرت نيجيريا التصنيف. بينما عادت المرتبة الثالثة إفريقيا إلى مصر وجنوب إفريقيا رابعا.

وحسب تصنيف “ستارتاب رانكينغ”، صنفت الولايات المتحدة الأمريكية الأولى عالميا، متبوعة بكل من: الهند، بريطانيا، كندا، أستراليا، اندونيسيا، ألمانيا، فرنسا. بالإضافة كذلك إلى إسبانيا، البرازيل، سنغافورة، باعتبارها في العشر مراتب الأولى عالميا.

للإشارة فإن تصنيف “ستارتاب رانكينغ” (www.startupranking.com) يحصي الشركات الناشئة على المستوى العالمي. وحسب كل نظام بيئي، مستندا على نشاطاتها ومجال اختصاصها المعطيات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها.