الجزائر الثانية إفريقيا والثالثة عربيا في عدد مشتركي الأنترنت الثابت

قدر عدد المشتركين بالجزائر في الأنترنت الثابت منذ بداية سنة 2023 بأزيد من 5،12 مليون مشترك. مقابل 3،5 مليون مشترك في بداية سنة 2020. وهو ما يجعل الجزائر تحتل المرتبة الثانية إفريقيا والثالثة عربيا.

وحسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول، وفي عرض حول وضعية تنفيذ خطة العمل المتعلقة بتحسين الاتصال بالأنترنت. خلال اجتماع الحكومة، أفاد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بأنه فيما يخص الولوج إلى شبكة الاتصالات. سجل القطاع في بداية سنة 2023 أزيد من 5،12 مليون مشترك في الأنترنت الثابت. منهم 776.000 مشترك في تقنية الألياف البصرية إلى غاية المنزل (FTTH) عبر 58 ولاية مقابل 3،5 مليون مشترك في بداية سنة 2020″.

كما أصبحت الجزائر تحتل “المرتبة الثانية إفريقيا والثالثة عربيا. من حيث عدد المشتركين في الأنترنت الثابت”، وفقا للمصدر ذاته.

أما فيما يتعلق بالأنترنت النقال، فقد “انتقل عدد المشتركين من 37 مليون مشترك سنة 2020 إلى 45 مليون مشترك في نهاية سنة 2022. بالإضافة كذلك إلى التغطية بشبكة الجيل الرابع (4G) التي بلغت نسبة 82 بالمائة من عدد السكان.

كما أشار العرض أيضا إلى أن “سعة الشبكة الدولية للاتصالات لبلادنا ارتفعت من 1،5 تيرابايت في الثانية سنة 2020 إلى 7،8 تيرابايت في الثانية في نهاية سنة 2022 . مما سمح بزيادة سعة التدفق الأدنى للأنترنت بخمسة أضعاف. حيث انتقل من 2 إلى 10 ميغابايت في الثانية، دون أي أثر على التسعيرة”.

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