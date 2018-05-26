الجزائر الثانية عربيا في إحتياطي الذهب بـ 174 طنا

كشفت بيانات مجلس الذهب العالمي، أن الدول العربية تمتلك 1006 أطنان من احتياطي الذهب لديها.

أحدث الأرقام صنفت الجزائر الثانية عربيا بـ 174 طنا بعد السعودية بـ 323 طنا،وليبيا ثالثة بـ 117 طنا.

ويملك العراق حوالي 90 طنا من الذهب، والكويت 79 طنا، وتتبعها مصر باحتياطي يقدر 77 طنا.

واحتياطي الذهب في الأردن بـ 44 طنا، وقطر 27 طنا، وسورية 26 طنا، فيما جاءت المغرب بالمرتبة العاشرة عربيا باحتياطي بلغ 22 طنا.

وبحسب البيانات تمتلك الإمارات العربية المتحدة 8 أطنان من الذهب، فيما تتوزع 14 طنا من الذهب بين دول تونس والبحرين واليمن وعُمان.

ولا تزال أميركا الأولى على مستوى العالم في احتياطي الذهب بـ 8133 طنا.