الجزائر الجديدة تقطع أشواطا معتبرة نحو المزيد من الرقي لاسيما في المجالين الاقتصادي والاجتماعي

قالت مجلة الجيش في عددها الأخير، إن ترسيم يوم وطني للجيش الوطني الشعبي يجسد اسمى معاني الوفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار ومجاهدينا الأخيار.

افتتاحية مجلة الجيش عادت إلى العرفان والتقدير الذي خص به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الجيش الوطني الشعبي في يومه الوطني.

وجاء في افتتاحية مجلة الجيش التي حملت عنوان عرفان وامتنان، “تحتفي بلادنا بحلول هذا الشهر باليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي، المصادف للرابع أوت من كل سنة، وهو اليوم الذي أقره رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، ليكون ضمن الأيام الخالدة في تاريخ الأمة، عرفانا للدور المحوري للمؤسسة العسكرية في مسيرة بناء الوطن والحفاظ على وحدته والدفاع عن سيادته.”

وأكدت المجلة إن ترسيم هذا اليوم الذي يخلد تاريخ تحوير جيش التحرير الوطني إلى الجيش الوطني الشعبي في 4 أوت 1962، بقدر يجسد أسمى معاني الوفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار ومجاهدينا الأخيار يترجم العرفان والتقدير لاستماتة خلفهم في الجيش الوطني الشعبي.

عرفان الأمة لدور الجيش نابع من العلاقة الوجدانية العميقة التي تربط الشعب بجيشه

كما أبرزت المجلة بأن عرفان الأمة لدور الجيش الوطني الشعبي خلال مسيرته الطويلة والمظفرة الحافلة بالإنجازات والتضحيات نابع من العلاقة الوجدانية العميقة التي تربط الشعب بجيشه والتي تجسدت في تلاحم أسطوري بينهما لن تنقطع وشائجه أبدا.

وأضافت في السياق ذاته بأن هذه العلاقة التي تعززت وتوثقت أكثر بترسيم هذا اليوم لتبقى راسخة في أذهان الأجيال المتعاقبة، تسجل بفخر واعتزاز مسيرة الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني الذي ولد من رحم ثورة عظيمة حررت الأرض والانسان، وساهم بعد الاستقلال إلى جانب مؤسسات الجمهورية في بناء الدولة عبر مراحل مختلفة، إلى أن وصل المستوى الرفيع الذي بلغه اليوم.

كما أوضحت المجلة بأن قرار ترسيم هذا اليوم في سجل المحطات الوطنية البارزة مثلما أكده الفريق أول السعيد شنفريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي مخاطبا مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، سيدونه التاريخ وتذكره الأجيال المتلاحقة كمحطة تكرم فيها أبطال الجزائر المستقلة عرفانا لما قدمه أولئك الرجال الصناديد الذين نذروا أنفسهم للحفاظ على الجمهورية، وبذلوا كل البذل لتبقى شامخة ضد الظلامية والهمجية الإرهابية المتوحشة.

وأشارت المجلة ذاتها إلى أن ترسيم هذا اليوم من طرف رئيس الجمهورية، يجسد أرفع معاني الوفاء والتقدير لتضحيات أفراد وإطارات الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، منذ الاستقلال إلى اليوم وإسهامهم الفغال والمتميز، إلى جانب مؤسسات الدولة الأخرى، في بناء الدولة الجزائرية المستقلة والسيدة.

الجزائر الجديدة تقطع أشواطا معتبرة نحو المزيد من الرقي

وأكدت مجلة الجيش، بأن الإشادة التي حظي بها جيشنا في أكثر من مناسبة من قبل رئيس الجمهورية، هي أبلغ صورة لتكريس ثقافة العرفان وجعلها سنة حميدة في الجزائر الجديدة.

وأضافت بأن الجزائر الجديدة قد قطعت أشواطا معتبرة نحو مزيد من الرقي، لاسيما في المجالين الاقتصادي والاجتماعي بإطلاقها مشاريع تنموية مختلفة تستجيب لتطلعات الشعب الجزائري.

وأشارت المجلة إلى أن عودة الجزائر القوية إلى الساحة الاقليمية والدولية تعكسها الزيارات التي أجراها رئيس الجمهورية إلى عدد من الدول التي تجمعها بالجزائر علاقات استراتيجية.

وختمت بالقول :”إن النتائج الايجابية المحققة على كل المستويات والأصعدة تثبت أن بلادنا التي تمتلك كل مقومات تحقيق نهضة شاملة في طريقها لبلوغ الأهداف المرجوة.”

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