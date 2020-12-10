الجزائر-الدانمارك : بحث سبل ترقية آليات التعاون الثنائي في الجانب التجاري

استقبل وزير التجارة كمال رزيق، اليوم الخميس، سفيرة المملكة الدنماركية بالجزائر فانيسا فيقا ساينز.

وحسب بيان الوزارة، فإن الطرفان تباحثا سبل ترقية آليات التعاون الثنائي في الجانب التجاري، كما شكل اللقاء سانحة لتقييم العلاقات والتجارية بين البلدين.

هذا وأكد الوزير بهذا الشأن على ضرورة رفع المبادلات التجارية لاسيما والجزائر تحوز على مناخ اعمال خصب وفرص شراكة تستقطب المتعاملين الاقتصاديين الدنماركيين.

كما أشار رزيق بالمناسبة إلى الدور البالغ الأهمية لغرف التجارة والصناعة في توجيه متعاملي البلدين نحو الاستثمارات المربحة ومرافقتهم في الولوج إلى الأسواق الخارجية وبضرورة الإسراع في إنشاء مجلس مشترك لرجالالأعمال للبلدين.

ومن جانبها، أشارت السفيرة الدنماركية أن المؤسسات الدنماركية المتواجدة بالجزائر التي تنشط في عدة مجالات على غرار الصناعة الصيدلانية، الطاقة، تطمح إلى تطوير نشاطاتها، مبدية استعداد بلادها لنقل خبراتها في المجال التكنولوجي وتنويع الاستثمار بما يحقق المنفعة المتبادلة.