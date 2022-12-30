الجزائر الرابعة عربيا من حيث إحتياطات الغاز

كشف صندوق النقد العربي في تقرير له عن إحتياطي الغاز الذي تمتلكه الدول العربية. حيث اشار إلى ان نسبة إحتياطي الغاز الطبيعي العربي إلى الإحتياطي العالمي تبلغ 29%.

وحسب ذات التقرير فقد جاء الجزائر في المرتبة الرابعة عربيا بإحتاطي بلغ بـ 4.505 مليار متر مكعب.

وأضاف ذات التقرير تحت عنوان “التقرير العربي الإقتصادي الموحد” أن إحتياطات العاز في العالم إنخفضت بنسبة 0.9 سنة 2021. إين وصلت 4.205 تريليون متر مكعب. كما أشار ذات التقرير ان الدول العربية تعتمد على النفط والغاز.

وجاءت في دولة قطر في صدارة الدول العربية الأكثر إحتياطا للغاز الطبيعي بـ 23.831 مليار متر مكعب. تليها المملكة العربية السعودية بإحتياط بلغ 8.438 مليار متر مكعب بينما إحتلت المرتبة الثالثة الإمارات العربية المتحدة بـ 7.73 مليار متر مكعب.