الجزائر/ السودان.. محليو “الخضر” لتحقيق بداية مثالية في كأس العرب

سيكون المنتخب الوطني المحلي بداية من الساعة 11:00 صباحا على موعد مع فتح مشواره في كأس العرب بتنشيط مواجهة السودان. ويسعى المدرب مجيد بوقرة لتحقيق أول فوز له مع منتخب الجزائر المحلي على رأس العارضة الفنية في التحدي الخاص له، سيما وأن كل الأنظار ستكون موجهة له.

كما يهدف “الماجيك” إلى التأكيد على سلسلة إنتصارات الكرة الجزائرية، في المحافل الدولية، وتكرار سيناريو مدرب الخضر جمال بلماضي.

وستلعب المباراة بحظور جماهيري غفير من الجانب الجزائري. بحكم تواجد عدد مكبير من الجالية الجزائرية. إلى جانب تكفل متعامل خاص للهاتف النقال بإرسال 100 مناصر إلى الدوحة.

إلى جانب ذلك، ستكون الفرصة مواتية لعدد من اللاعبين للتأكيد على إمكانياتهم. ومنح خبرتهم لصالح المنتخب الوطني في شاكلة مبولحي، تاهرات، بلعمري.

في حين سيهدف بعض اللاعبين الشباب لإبهار التقنيين والمتتبعين بإمكانياتهم على غرار ميريزريق ومجادل وبوقرة.

أكد هلال العربي سوداني لاعب المُنتخب الوطني الجزائري سعي الخضر للفوز أمام السودان اليوم الأربعاء.

كما قال سوداني:”أنا سعيد بالعودة مُجددا للمُنتخب الوطني، وسأبذل قصارى جهدي من أجل تشريف الجزائر في هذا المحفل العربي”.

وأضاف في المنطقة المختلطة:”نتواجد على أتم الجاهزية لتقديم بطولة في المستوى، سعيد بثقة مجيد بوقرة وسأسعى لرد الجميل خاصة وأنني عملت بجد مؤخرا”.

وختم “هلال” حديثه:”مواجهة السودان لن تكون سهلة وسنسعى لتقديم مباراة كبيرة وتحقيق الفوز”.

كما أشاد المُدرب الفرنسي لمُنتخب السودان “هوبيرت فيلود” بلاعب المنتخب الوطني الجزائري “يوسف بلايلي”. وقال “فيلود” الذي سبق له تدريب بلايلي في نادي اتحاد العاصمة:”أعرف بلايلي عن ظهر قلب”.

وأضاف:”بكل بساطة أظن أن بلايلي كان قادرا على تحقيق نفس مشوار محرز على الأقل”.

وختم:”عندما أشرفت عليه في سوسطارة كان شابا، وقلت له على الفور، من الناحية التقنية يمكنك اللعب لباريس سان جيرمان أو تشلسي”.

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