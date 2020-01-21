الجزائر الشبح الأسود لبوركينافاسو في تاريخ المواجهات

أوقعت قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، المنتخب الجزائري في المجموعة الأولى رفقة منتخبات بوركينافاسو، النيجر، وجيبوتي.

ويتفوق المنتخب الجزائري تاريخيا على منتخب بوركينافاسو من حيث المواجهات المباشرة التي لعبها في مختلف المنافسات.

وحقق المنتخب الوطني 8 إنتصارات على منتخب بوركينافاسو، 6 هزائم، و5 تعادلات من أصل 19 مباراة لعبها المنتخبات تاريخيا.

وسبق للمنتخب الجزائري وأن تأهل إلى مونديال البرازيل سنة 2014، بعد المباراة الفاصلة التي لعبها أمام منتخب بوركينافاسو أين إنهزم بنتيجة 3-2 بواقادوقو، قبل أن يفوز في مباراة العودة بنتيجة 1-0 بهدف مجيد بوقرة الشهير.

تاريخ مواجهات الجزائر – بوركينافاسو

واغادوغو: 12 فيفري 1967 / بوركينا فاسو- الجزائر 1-2 (تصفيات كأس إفريقيا للأمم 1968)

الجزائر 9 أفريل 1967 / الجزائر – بوركينا فاسو 3-1 (تصفيات كأس إفريقيا للأمم 1968)

وهران : 3 أوت 1981 / بوركينا فاسو – الجزائر 1-1 (تصفيات كأس العالم 1982)

واغادوغو: 20 سبتمبر 1981 / بوركينا فاسو – الجزائر 1-1 (تصفيات كأس العالم 1982)

جنوب إفريقيا: الجزائر – بوركينا فاسو 2- 1 (نهائيات كأس إفريقيا 1996)

واغادوغو: 24 جانفي 1998 /بوركينا فاسو – الجزائر 2- 1 (نهائيات كأس إفريقيا للأمم 1998 )

كوتونو : 20 جانفي 2000 / بوركينا فاسو – الجزائر 1-0 (مباراة ودية)

الجزائر : 26 ماي 2000 / الجزائر – بوركينا فاسو 2-0 (مباراة ودية)

الجزائر : 3 سبتمبر 2000 / الجزائر – بوركينا فاسو 1-1 (تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2002)

واغادوغو: 17 جوان 2001 / بوركينا فاسو – الجزائر 1-0 (تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2002)

الجزائر: 15 أكتوبر 2001 / الجزائر- بوركينا فاسو 2-0 (مباراة ودية)

أميان (فرنسا): الجزائر- بوركينا فاسو 0-1 (مباراة ودية)

الجزائر : 17 أوت 2004 / الجزائر- بوركينا فاسو 2-2 (مباراة ودية)

الجزائر 9 فيفري 2005 / الجزائر -بوركينا فاسو 3-0 (مباراة ودية)

روان (فرنسا): 28 فيفري 2006 / الجزائر – بوركينا فاسو 0-0 (مباراة ودية)

ايكس بروفانس(فرنسا): 15 نوفمبر 2006 / الجزائر – بوركينا فاسو 1-2 (مباراة ودية)

البليدة : 2 جوان 2013 / الجزائر – بوركينا فاسو 2-0 (مباراة ودية)

واقادوقو: 12 أكتوبر 2013 / بوركينا – فاسو- الجزائر 3-2(ذهاب الدور الحاسم لمونديال-2014)

الجزائر 19 نوفمبر / الجزائر – بوركينافاسو 1-0 (إياب الدور الحاسم لمونديال-2014)