الجزائر الشبح الأسود للسنغال في كأس أمم إفريقيا تاريخيا !

أكد المنتخب الوطني تفوقه تاريخيا على المنتخب السنغالي عقب الفوز الذي حققه أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي يوم أمس أمام أسود التيرانغا بنتيجة 1-0.

ولم يسبق للمنتخب الجزائري وأن إنهزم أمام المنتخب السنغالي في بطولة كأس أمم إفريقيا في كل النسخات السابقة، حيث فاز في ثلاث مواجهات وتعادل في واحدة.

وفاز المنتخب الوطني أمام المنتخب السنغالي في دورة 1990 بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، وواصل المنتخب الوطني تفوقه على السنغال بنتيجة 2-0 سجلهما رياض محرز ونبيل بن طالب في نسخة 2015، بينما إنتهت المواجهة الثالثة التي أقيمت في النسخة الماضي بالغابون بالتعادل الإيجابي 2-2.