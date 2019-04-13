الجزائر الشبح الأسود للمنتخب السنغالي بـ 11 إنتصارا

أوقعت قرعة نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 المنتخب الجزائري في المجموعة الثالثة أمام منتخبات كل من كينيا، السنغال وتنزانيا.

ويعتبر المنتخب السنغالي المرشح الأبرز على الورق باعتباره منتخب مونديالي عقب مشاركته في نهائيات كأس العالم الأخيرة بروسيا.

إلا أن الأرقام والإحصائيات في تاريخ المواجهات بين المنتخب الجزائري والسنغالي تؤكد تفوق الخضر أمام أسود التيرانغا.

وتقابل المنتخب الوطني أمام نظيره السنغالي في 11 مباراة من أصل 21 مواجهة سابقة، فيما فاز المنتخب السنغالي في 4 مبارياتت وحسم التعادل 5 مواجهات بين المنتخبين.

وبالنسبة للمواجهات الرسمية بين الفريقين فقد فاز المنتخب الوطني بـ6 مباريات، من أصل 10 مواجهات، فيما فاز أسود الترانغا بمواجهتين فقط ضمن تصفيات مونديال 2002 ومونديال 2010، مع التعادل في مواجهتين.

وبالنسبة لمنافسات كأس أمم إفريقيا فقد سبخ للمنتخبين أن تواجها في ثلاث مناسبات، سنة 1990 فاز المنتخب الوطني بنتيجة 2-1

دورة 2015 فاز فيها الخضر بهدفين دون رد بفضل هدفي محرز وبن طالب، أما آخر مباراة في كأس أمم إفريقيا فكانت سنة 2017 إنتهت بالعادل الإيجابي 2-2.

نتائج المواجهات السابقة ومسجلي أهداف المنتخب الوطني:

01-05-1977 الجزائر 2 – السنغال 0 (مباراة ودية) بن شيخ 28د – فرقاني 43 د

03-04-1981 الجزائر 2 – السنغال 0 (مباراة ودية) كويسي 39د – عصاد 44 د

13-08-1983 السنغال 1- الجزائر 1 – (تصفيات كأس أمم إفريقيا) بن ساولة د63

28-08-1983 الجزائر 2 – السنغال 0 (تصفيات كأس أمم إفريقيا) ماجر 3د – ياحي د55

31-12-1989 السنغال 0 – الجزائر 0 (مباراة ودية)

12-03-1990 الجزائر 2 – السنغال 1 (نهائيات كأس أمم إفريقيا) مناد 34 ، عماني د62

17-12-1990 الجزائر 1 – السنغال 0 (مباراة ودية) حراوي

17-02-1991 السنغال 2 – الجزائر 2 (مباراة ودية) جحنيط د64 – رحيم د68

16-12-1991 الجزائر 3 – السنغال 1 (مباراة ودية) تاسفاوت (هدفان) ، حراوي

10-01-1993 السنغال 1- الجزائر 2 (تصفيات كاس أمم إفريقيا) تاسفاوت(ثلاثية) ، زكري

05-06-1997 السنغال 0- الجزائر 0 (مباراة ودية)

16-06-2000 الجزائر 1- السنغال 1 (تصيفات كأس العالم) صايفي د27

21-04-2001 السنغال 3 – الجزائر 0 (تصفيات كأس العالم)

30-12-2001 السنغال 1- الجزائر 0 (مباراة ودية)

17-11-2004 الجزائر 1 السنغال 2 (مباراة ودية) داود سفيان د77

31-05-2008 السنغال 1 – الجزائر 0(تصفيات كأس العالم)

05-09-2008 الجزائر 3 – السنغال 2 (تصفيات كأس العالم) بزاز د60 – صايفي د67 عنتر يحيى د73

27-01-2015 الجزائر 2 – السنغال 0 (نهائيات كأس إفريقيا) محرز د 11 ، بن طالب د 82

14-10-2015 الجزائر 1 – السنغال 0 (مباراة ودية) براهيمي 81 د

23-01-2017 الجزائر 2 – السنغال 2 ( نهائيات كأس أمم إفريقيا) سليماني ثنائية 10د ، 52 د