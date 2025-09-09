أمطار رعدية غزيرة على هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتسجيل تساقط أمطار رعدية غزيرة على المناطق الشمالية من الوطن، نهار اليوم الثلاثاء.

وحذّرت نشرية خاصة للمصالح نفسها، من تساقط أمطار رعدية بكميات تصل إلى 30 ملم مرفوقة بتساقط لحبات البرد، بداية من الساعة 06:00 الثلاثاء ويستمر إلى غاية الساعة 23:00.

وهذا على ولايات تلمسان، عين تموشنت، وهران، نعامة، سيدي بلعباس، البيض، سعيدة، معسكر، مستغانم، غليزان و تيارت.

وأفادت نشرية خاصة ثانية بتساقط أمطار رعدية بكميات تتعدى 60 ملم محليا مرفوقة بتساقط لحبات البرد. بداية من منتصف نهار اليوم الثلاثاء ويستمر إلى غاية الساعة 06:00 يوم غد الأربعاء.

والولايات المعنية هي الجلفة، المسيلة، المدية، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، تيزي وزو، بجاية و جيجل.

كما ستعرف ولايات الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، البليدة، عين الدفلى وتيسمسيلت. تساقط أمطار بكميات تصل إلى 30 ملم مرفوقة بتساقط لحبات البرد، بداية من الساعة 10:00 الثلاثاء ويستمر إلى غاية الساعة 01:00 الأربعاء.

وتتوقع ذات المصالح تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة 18:00 الثلاثاء ويستمر إلى غاية فجر يوم غد الأربعاء، على ولايات سكيكدة، عنابة، الطارف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، باتنة، خنشلة، تبسة، بسكرة، أولاد جلال، المغير، الوادي، تقرت، الأغواط، غرداية وبشار.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور