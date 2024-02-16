الجزائر العاصمة أفضل ثاني وجهة سياحية في العالم

صنفت المنصة العالمية “Skyscanner “، الجزائر العاصمة، كأفضل ثاني وجهة سياحية في العالم لسنة 2024 بعد مدينة “فارو” في البرتغال.

وجاء تصنيف الجزائر العاصمة، لكونها وجهة سياحية معقولة السعر، تسمح لزوارها بالتوفير بنسبة كبيرة، بحكم أنّ سعر الرحلات الجوية إلى الجزائر انخفض بنسبة 23 بالمائة.

ووصفت المنصة الجزائر العاصمة، بأنّها مدينة سياحية مذهلة مشيرة إلى هندستها المعمارية الفريدة. بالإضافة إلى المساجد والقلاع.

وتفوقت الجزائر العاصمة على مدينة نيس الفرنسية التي جاءت في المرتبة الثالثة، ومدينتي دالامان وأنطاليا التركيتين اللتان جاءتا تواليا في المرتبتين الرابعة والخامسة.

وحلت زيوريخ السويسرية في المرتبة السادسة، متقدمة على بوسطن ولوس أنجلس الأمريكيتين.

كما ضمت القائمة مدينة فرانكفورت الألمانية، التي جاءت في المرتبة التاسعة، وبعدها نيويورك الأمريكية.