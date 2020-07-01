الجزائر العاصمة..الأعراس وحفلات الختان والتجمعات العائلية ممنوعة

أعلنت، اليوم الأربعاء، ولاية الجزائر العاصمة عن الحظر التام لأي نوع من التجمعات العائلية لاسيما تنظيم الأعراس و حفلات الختان.

وأفاد والي ولاية الجزائر العاصمة، في بيان نشرته مصالح الولائية، أنه تقرر تمديد العمل بنظام الحجر الجزئي المنزلي المطبق والمنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 20. 159 المؤرخ يوم 13 جوان 2020.

كما تقرر ايضا إخضاع مختلف المحلات والأنشطة التجارية المرخص أصحابها مزاولة نشاطاتهم إلى المراقبة الدورية لمصالح وزارة التجارة.

كما تقرر ايضا إعادة إقرار إلزامية ارتداء الكمامات الواقية بالنسبة للسائقين وركابهم.

وإنذار كل مخالف لإرتداء الكمامات الواقية أو عدم احترام مواقيت الحجر الصحي.