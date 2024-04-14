الجزائر العاصمة تحتضن دورة “أوناف” للشباب

ستحتضن الجزائر العاصمة بطولة اتحاد شمال إفريقيا “أوناف للشباب، والتي ستنطلق يوم الخميس المقبل الـ 18 أفريل الجاري، حسبما كشفته الـ”فاف”.

وأبرزت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” عبر موقع الالكتروني، أنه وفي إطار الدورة الخاصة بمواليد 2007-2008، سيحل بداية من هذا الثلاثاء، عدد من مسؤولي كرة القدم في شمال إفريقيا.

على غرار جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم. وعبد الحكيم شلماني، رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم بالاضافة إلى محمود الهمامي المدير التنفيذي لاتحاد شمال إفريقيا .

مشيرة إلى أن وفود المنتخبات المشاركة ( المصرية والليبية والتونسية والمغربية ) ستصل تباعا إلى المطار هواري بومدين الدولي.

كما أوضحت “الفاف” قامت في إطار ضمان جودة المرافق. بتجهيز الملاعب التي ستستقبل مباريات الدورة، بما في ذلك ملعب سالم مبروكي بالرويبة وعمر حمادي ببولوغين. فضلا عن ملاعب التي ستقام فيها التدريبات مثل ملعبي الحماية المدنية وعمر بن رابح بالدار البيضاء، وملعب الحميز.

مشيرة إلى أن دورة “أوناف” للشباب التي ستحتضنها الجزائر العاصمي، ستنطلق يوم الخميس 18 أفريل 2024 بإجراء مباراتين افتتاحيتين.