الجزائر العاصمة تخترق نادي الـ50 الأفضل عالمياً في سرعة إنترنت الهاتف النقال

سجلت الجزائر العاصمة حضوراً في التصنيف العالمي لسرعة إنترنت الهاتف النقال، لتموقع نفسها في المرتبة 48 عالمياً. وفقاً لأحدث تقرير شهري أصدرته منصة “أوكلا” (Ookla) العالمية لشهادات قياس سرعة الإنترنت “Speedtest لأحسن المُدن العالمية في هذا المجال.

كما كانت عاصمة البلاد في المرتبة 116 عالمياً في شهر سبتمبر 2025، قبل أن تنجح في ظرف أشهر قليلة. في اختراق جدار التصنيف والمضي قدماً بـ68 مركزاً كاملًا. منها 11 مركزاً تم كسبها في التحديث الأخير وحده.

كما حققت حسب البيانات المحدثة للمؤشر العالمي للمدن، شبكة الهاتف النقال في العاصمة. معدل سرعة تدفق لافت بلغ 163.31 ميغابت في الثانية (Mbps). بالنسبة لسرعة التحميل (Download).

في حين سجلت سرعة الرفع (Upload) معدل 24.30 ميغابت في الثانية. مع زمن استجابة (Latency) جد منخفض وقدره 18 ميلي ثانية. وهو مؤشر حيوي يعكس الكفاءة العالية والاستقرار الكبير للشبكة.

كما لم تقتصر هذه الطفرة الرقمية على الشبكات المحمولة فحسب، بل امتدت لتشمل الإنترنت الثابت. حيث أحرزت العاصمة تقدماً موازياً بـ11 مركزاً. بمعدل تحميل ناهز 92.44 ميغابت في الثانية. وسرعة رفع وصلت إلى 42.21 ميغابت في الثانية. مدفوعةً بالتوسع المستمر لشبكات الألياف البصرية.

